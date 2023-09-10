Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2023 13:21
Tayin hakkı

Ocak sonunda 4 yılım bitiyor. İstanbulda görev yapıyorum istediğim zaman tayin dilekçesi yazabilir miyim Oluru var mı

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