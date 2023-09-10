Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 13:22
Kadrolu memurluktan sözleşmeli öğretmenliğe geçiş

3 yıldır kadrolu asil memurum, kpss ye girip sözleşmeşi öğretmenliğe atandığımda eski memuriyetimin bana bir faydası olur mu ? Öğretlikte 3+1 de kadroya geçtiğimde aday memur olur muyum ? Ve 3 yıl çalıştığım yılların derece kademisini geri alır mıyım?

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