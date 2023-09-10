Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 14:17
ikinci üniversite
Anadolu Üni ikinci üniversite okursak açıktan. bunun bi faydası olur mu başvurmakla başvurmamak arasındayım da. bilgisi olan arkadaşlar bilgi verebilir mi

apahce90
Aday Memur
10 Eylül 2023 14:21

ben okudum ve bitirdim Hocam. alan değişikliği hakkım oldu, yönetici görevlendirmede 4 puan eklendi. onun haricinde farklı bir değişiklik olmadı şu anlık.


ayşenn94
10 Eylül 2023 14:24
anladım hocam. peki bi zorluğu oluyor mu sınavlar da online mi oluyor.
apahce90, 2 saat önce

ben okudum ve bitirdim Hocam. alan değişikliği hakkım oldu, yönetici görevlendirmede 4 puan eklendi. onun haricinde farklı bir değişiklik olmadı şu anlık.


apahce90
Aday Memur
10 Eylül 2023 14:27

sınavlar yüzyüze oluyor Hocam. pandemi ve deprem nedeniyle uzaktan olduğu dönemler oldu. başvuru yaparken sınav merkezinin nerde olduğunu araştırın bazı üniversiteler sadece il merkezlerinde sınav açıyor. dönemde 2 sınav olmak üzere 2 dönem 4 sınav var anadoluda 1 dönemde yaz okulu tek final sınavı olarak açılıyor.

ayşenn94, 2 saat önce
anladım hocam. peki bi zorluğu oluyor mu sınavlar da online mi oluyor.

ayşenn94
10 Eylül 2023 14:32
bilgi için çok teşekkür ederim hocam.
apahce90, 2 saat önce

sınavlar yüzyüze oluyor Hocam. pandemi ve deprem nedeniyle uzaktan olduğu dönemler oldu. başvuru yaparken sınav merkezinin nerde olduğunu araştırın bazı üniversiteler sadece il merkezlerinde sınav açıyor. dönemde 2 sınav olmak üzere 2 dönem 4 sınav var anadoluda 1 dönemde yaz okulu tek final sınavı olarak açılıyor.


penac
Şube Müdürü
10 Eylül 2023 14:35

EKYS'de puana etkisi oluyor mu hocam ikinci üniversitenin ?

apahce90, 2 saat önce

ben okudum ve bitirdim Hocam. alan değişikliği hakkım oldu, yönetici görevlendirmede 4 puan eklendi. onun haricinde farklı bir değişiklik olmadı şu anlık.


apahce90
Aday Memur
10 Eylül 2023 14:36

4 puan veriyordu Hocam ek-1de geçen hafta başvuru yapayım mı diye düşünürken farkettim.

penac, 1 saat önce

EKYS'de puana etkisi oluyor mu hocam ikinci üniversitenin ?


penac
Şube Müdürü
10 Eylül 2023 14:37

Bu sene bende girmeyi düşünüyorum böyle olmasına sevindim açıkçası.

apahce90, 1 saat önce

4 puan veriyordu Hocam ek-1de geçen hafta başvuru yapayım mı diye düşünürken farkettim.


Selman34
Memur
10 Eylül 2023 14:46

Yönetici atama yönetmeliği değişecek. Yöneticilere kadro gelecek gibi görünüyor. Sabah ayrı akşam ayrı uygulamalar oluyor bekleyip göreceğiz.


apahce90
Aday Memur
10 Eylül 2023 14:47

tam aynı şeyi yazacaktım Hocam. bu yıl verdi ama seneye neler yaşanır bilemiyoruz.

Selman34, 1 saat önce

Yönetici atama yönetmeliği değişecek. Yöneticilere kadro gelecek gibi görünüyor. Sabah ayrı akşam ayrı uygulamalar oluyor bekleyip göreceğiz.


ayşenn94
10 Eylül 2023 15:18
hocalarım ikinci Üni, yüksek lisans harici başka neler var başvurabileceğimiz? Bir de bu yurtdışı öğretmenlik sınavları var bu çabaya değecek bi şey mi? Ekys ye gircem bu Allah'ın emri iyi bi okula düşersem idareci olmak istiyorum.
Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mobbing yapan müdürNorm fazlası öğretmene eziyet olsunTüm Öğretmenlere Beş Gün Okula Gelme ZorunluluğuCevaplarını Öğrencilerin Oluşturduğu Maddelerden Oluşan SınavlarKulüp +Rehberlik sınıfı4 il 2 ilçe Tercihler Önlük dayatmasıNedir Bu Psilojik Danışman düşmanlığıİngilizce ilkokul kulüp ek dersi alıyor musunuz?4 il 2 ilçe için yeniden tayin hakkı...

Sözlük

Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 Yalnızlar Rıhtımı 1 say beni,sayayım seni 1 Olağan İnsanlar 1 pervaneler neden ateşe atlar 2 Bugün olanlar 1 En sevdiğiniz Nil şarkıları 1 intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 1 Gönül Dağı dizisi 1 gezilecek yer tavsiyesi 3

Son Haberler

Galatasaray, eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ı andıTürk öğrenciler madalyalarla döndüBahçeden avokado çalan zanlı tutuklandıOkullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacakHazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın