KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


10 Eylül 2023 14:26
31. Dönemin Geliyor Mu ?

30. Dönem 4 günde belli oldu. 31. Dönem için mi bu kadar çabuk açıklandı acaba? Ve bence Kasım- aralık gibi gelecek gibi görünüyor yeni ilan. Her yıl zaten en geç aralıkta gelmiş ilanlar. Tek tek eski yıllara bakmıştım. Emeklilikten ve ülkemizin polis açığı sebebiyle erken tarihte ilanla birlikte güzel bir kontenjan gelir mi sizce ?

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