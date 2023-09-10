Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2023 14:27
Alt bölge tayini hızlandırmak

Radyoloji Teknisyeniyim 15 ekimde 4.yılım doluyor. Ek tercihlerde bu yıl istediğim sağlık dışı bir bölümü yazıp o şehire alt bölge tayiniyle geçmek istiyorum. 1. Bölge C grubu ilde çalışıyorum. Okumak istediğim bölüm 3. Bölge D grubunda öğrenci belgemi alt tayin dilekçeme eklersem alt bölge tayin sürecimi hızlandırırlar mi?

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği başarı sıralamaları yayınlanmış becayiş2024 ocak illerarası hktayin yol parasıSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Resmi Tatilde Mesai ÜcretiSeyyanen zam hakkında.Sağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavı Hizmet birleştirme için SGK dan bir türlü gelmeyen cevap yazısı.Yeni Atanan Tıbbi sekreter hizmet birleştirme Hk.

Sözlük

intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 1 gezilecek yer tavsiyesi 3 magna carta 1 ey aşk 2 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 Eee ne zaman 1 En sevdiğiniz Nil şarkıları 1 Olağan İnsanlar 1 duyarlılık 2 pervaneler neden ateşe atlar 2

Son Haberler

Galatasaray, eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ı andıTürk öğrenciler madalyalarla döndüBahçeden avokado çalan zanlı tutuklandıOkullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacakHazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın