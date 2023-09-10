Sıra GYS de

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 14:36
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MEB her türlü tayini yaptı bitirdi. Artık bi zahmet bize de sıra gelsin. Bir aydır bekliyoruz...

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