DYK/Nur Topu Gibi Bir Sorun Daha! Siz Ne Dersiniz ?

"DYK'lar MEB'in plan, program ve müfredat hazırlamada yetersizliğini kabul etmesi demektir. Bunlar düzgün olsa bu kadar ihtiyaç hissedilmezdi."
Bu ifadeye katılmıyorum hocam. Okulların amacı üniversite ve benzer sınavlara öğrenci hazırlamak değildir. Her branşın okutulmasında belirli amaçlar vardır. Örneğin tarih dersinin okutulma amaçları... içerisinde sınava hazırlama yoktur. Dolayısıyla lisede tarih dersleri gören öğrenci sadece sınıfta işlediği ders ile üniversite sınavlarına hazırlanmış olmamaz. Sınava hazırlık farklı bir alandır ve farklı bir süreçtir. Hatta bu konuda mobbing sebebi haline geldi bazı idareciler için... "tarih dersinin okutulma amaçlarını boşver hocam, derste bilgileri aktarın ardından test çözün, yks daha önemli" diyen müdür gördü bu gözler :)
"tarih dersinin okutulma amaçlarını boşver hocam, derste bilgileri aktarın ardından test çözün, yks daha önemli"... bu anlayış öğrenciyi sınavlara hazırlama anlayışıdır ve bu anlayışın yeri dersane, kurs, etüt merkezi vb sınavlara hazırlık kurumlarıdır. bir okulun amacı, anlayışı bu olamaz. Maalesef özel okullar bu anlayışla çalışıyor, eğitim öğretim yeri değil sınavlara hazırlık kurumu gibiler, bir nevi dersane yani... dyk da tam olarak bunun için var zaten, öğrencileri sınavlara hazırlamak için. Çünkü okul başka bir şey kurs başka bir şeydir, amaçları tamamen farklıdır.
"DYK'lar MEB'in plan, program ve müfredat hazırlamada yetersizliğini kabul etmesi demektir. Bunlar düzgün olsa bu kadar ihtiyaç hissedilmezdi."
Bu ifadeye katılmıyorum hocam. Okulların amacı üniversite ve benzer sınavlara öğrenci hazırlamak değildir. Her branşın okutulmasında belirli amaçlar vardır. Örneğin tarih dersinin okutulma amaçları... içerisinde sınava hazırlama yoktur. Dolayısıyla lisede tarih dersleri gören öğrenci sadece sınıfta işlediği ders ile üniversite sınavlarına hazırlanmış olmamaz. Sınava hazırlık farklı bir alandır ve farklı bir süreçtir. Hatta bu konuda mobbing sebebi haline geldi bazı idareciler için... "tarih dersinin okutulma amaçlarını boşver hocam, derste bilgileri aktarın ardından test çözün, yks daha önemli" diyen müdür gördü bu gözler :)
"tarih dersinin okutulma amaçlarını boşver hocam, derste bilgileri aktarın ardından test çözün, yks daha önemli"... bu anlayış öğrenciyi sınavlara hazırlama anlayışıdır ve bu anlayışın yeri dersane, kurs, etüt merkezi vb sınavlara hazırlık kurumlarıdır. bir okulun amacı, anlayışı bu olamaz. Maalesef özel okullar bu anlayışla çalışıyor, eğitim öğretim yeri değil sınavlara hazırlık kurumu gibiler, bir nevi dersane yani... dyk da tam olarak bunun için var zaten, öğrencileri sınavlara hazırlamak için. Çünkü okul başka bir şey kurs başka bir şeydir, amaçları tamamen farklıdır.
atahoca, 35 dk. önce
Okullarda öğretmenler DYK'ya başvursun diye mobbing bile yapılıyor. MEB takip ediyor diyerek kendi durumlarını belirtiyorlar. Kimi ister gidemez, kimi istemez...
İlla yapacaklarsa kriterleri belirleyip seçimi bilgisayar programına bırakmalılar yoksa iltimas devreye giriyor maalesef.
DYK'lar MEB'in plan, program ve müfredat hazırlamada yetersizliğini kabul etmesi demektir. Bunlar düzgün olsa bu kadar ihtiyaç hissedilmezdi. Öğretmenlerin buralarda yer alma sebebi daha çok ekonomik ihtiyaçlar. Yoksa aileleri ile geçireceği zamanları feda etmezlerdi. Bu arada öğrencilerin haftada sadece kurumlarda gördüğü ders 55-60 saati buluyor. Evde de çalışmak zorundalar.