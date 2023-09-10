DYK/Nur Topu Gibi Bir Sorun Daha! Siz Ne Dersiniz ?

Okullarda öğretmenler DYK'ya başvursun diye mobbing bile yapılıyor. MEB takip ediyor diyerek kendi durumlarını belirtiyorlar. Kimi ister gidemez, kimi istemez...

İlla yapacaklarsa kriterleri belirleyip seçimi bilgisayar programına bırakmalılar yoksa iltimas devreye giriyor maalesef.

DYK'lar MEB'in plan, program ve müfredat hazırlamada yetersizliğini kabul etmesi demektir. Bunlar düzgün olsa bu kadar ihtiyaç hissedilmezdi. Öğretmenlerin buralarda yer alma sebebi daha çok ekonomik ihtiyaçlar. Yoksa aileleri ile geçireceği zamanları feda etmezlerdi. Bu arada öğrencilerin haftada sadece kurumlarda gördüğü ders 55-60 saati buluyor. Evde de çalışmak zorundalar.