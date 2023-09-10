Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 14:38
DYK/Nur Topu Gibi Bir Sorun Daha! Siz Ne Dersiniz ?

Selam arkadaşlar, Dyk ile ilgili süreci zaten biliyorsunuz, tasarruf edeceğiz diyerek kimi okullardaki bu kursları kapattılar. Çalıştığım okuldan yüz civarında öğrenci-çoğunluğu edebiyat olmak üzere- bir başka okulu kurs merkezi olarak tercih etmiş, bu okul da hafta başında kurs programını yapıp öğretmenlerine duyurmuş ve bugün kurslara başlanmış. Asıl sorun da zaten burada çıkıyor. Bu durumdan öğretmenler olarak ne bizim ne de öğrencilerimizin haberi oldu. Halbuki biz de belirtilen okulu tercih etmiş ve yüz kadar öğrenci hatırına birkaç saat de olsa görev verilir diye umut etmiştik. Bugün kursların başladığını duyan öğrenciler, "bizim öğretmenimiz yoksa niye gidelim" diyorlar. Siz ne dersiniz, dış kadro öğretmenine görev verilmeli miydi?


memur414268
Memur
10 Eylül 2023 14:51

Burada çok şaşılacak bir durum yok hocam. Bunun böyle olacağı ayan beyan belli. Her kurum önce bildiği tanıdığı kendi öğretmeniyle çalışmak ister. Şöyle düşünün kendi okulunuzda ek ders alamıyorsunuz ve bu açığı dyk ile kapatıyorsunuz. Ek ders sorunu olan, siz dururken idarenizin dışarıdan başka bir öğretmene kurumunuzda görev vermesini ister misiniz?


selcukturkce
Genel Müdür
10 Eylül 2023 15:17

Yalnız öğretmenleri kurs merkezi değil Milli Eğitimler belirliyor. Böyle durumlarda hakkaniyet açısından kaç okulun öğrencisi varsa o kadar farklı okuldan görevlendirme yapılmalı.

memur414268, 1 saat önce

Burada çok şaşılacak bir durum yok hocam. Bunun böyle olacağı ayan beyan belli. Her kurum önce bildiği tanıdığı kendi öğretmeniyle çalışmak ister. Şöyle düşünün kendi okulunuzda ek ders alamıyorsunuz ve bu açığı dyk ile kapatıyorsunuz. Ek ders sorunu olan, siz dururken idarenizin dışarıdan başka bir öğretmene kurumunuzda görev vermesini ister misiniz?


atahoca
Genel Müdür
10 Eylül 2023 15:23

Okullarda öğretmenler DYK'ya başvursun diye mobbing bile yapılıyor. MEB takip ediyor diyerek kendi durumlarını belirtiyorlar. Kimi ister gidemez, kimi istemez...

İlla yapacaklarsa kriterleri belirleyip seçimi bilgisayar programına bırakmalılar yoksa iltimas devreye giriyor maalesef.

DYK'lar MEB'in plan, program ve müfredat hazırlamada yetersizliğini kabul etmesi demektir. Bunlar düzgün olsa bu kadar ihtiyaç hissedilmezdi. Öğretmenlerin buralarda yer alma sebebi daha çok ekonomik ihtiyaçlar. Yoksa aileleri ile geçireceği zamanları feda etmezlerdi. Bu arada öğrencilerin haftada sadece kurumlarda gördüğü ders 55-60 saati buluyor. Evde de çalışmak zorundalar.


tarihcifbfb
Aday Memur
10 Eylül 2023 15:46

"DYK'lar MEB'in plan, program ve müfredat hazırlamada yetersizliğini kabul etmesi demektir. Bunlar düzgün olsa bu kadar ihtiyaç hissedilmezdi."

Bu ifadeye katılmıyorum hocam. Okulların amacı üniversite ve benzer sınavlara öğrenci hazırlamak değildir. Her branşın okutulmasında belirli amaçlar vardır. Örneğin tarih dersinin okutulma amaçları... içerisinde sınava hazırlama yoktur. Dolayısıyla lisede tarih dersleri gören öğrenci sadece sınıfta işlediği ders ile üniversite sınavlarına hazırlanmış olmamaz. Sınava hazırlık farklı bir alandır ve farklı bir süreçtir. Hatta bu konuda mobbing sebebi haline geldi bazı idareciler için... "tarih dersinin okutulma amaçlarını boşver hocam, derste bilgileri aktarın ardından test çözün, yks daha önemli" diyen müdür gördü bu gözler :)

"tarih dersinin okutulma amaçlarını boşver hocam, derste bilgileri aktarın ardından test çözün, yks daha önemli"... bu anlayış öğrenciyi sınavlara hazırlama anlayışıdır ve bu anlayışın yeri dersane, kurs, etüt merkezi vb sınavlara hazırlık kurumlarıdır. bir okulun amacı, anlayışı bu olamaz. Maalesef özel okullar bu anlayışla çalışıyor, eğitim öğretim yeri değil sınavlara hazırlık kurumu gibiler, bir nevi dersane yani... dyk da tam olarak bunun için var zaten, öğrencileri sınavlara hazırlamak için. Çünkü okul başka bir şey kurs başka bir şeydir, amaçları tamamen farklıdır.

atahoca, 35 dk. önce

Okullarda öğretmenler DYK'ya başvursun diye mobbing bile yapılıyor. MEB takip ediyor diyerek kendi durumlarını belirtiyorlar. Kimi ister gidemez, kimi istemez...

İlla yapacaklarsa kriterleri belirleyip seçimi bilgisayar programına bırakmalılar yoksa iltimas devreye giriyor maalesef.

DYK'lar MEB'in plan, program ve müfredat hazırlamada yetersizliğini kabul etmesi demektir. Bunlar düzgün olsa bu kadar ihtiyaç hissedilmezdi. Öğretmenlerin buralarda yer alma sebebi daha çok ekonomik ihtiyaçlar. Yoksa aileleri ile geçireceği zamanları feda etmezlerdi. Bu arada öğrencilerin haftada sadece kurumlarda gördüğü ders 55-60 saati buluyor. Evde de çalışmak zorundalar.


Velocıraptor
Genel Müdür
10 Eylül 2023 15:56

öğrencinin dediği olur, çeşitli hesaplara girişenler rezil olduklarıyla kalırlar ...

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