Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2023 14:40
Süt izninde maaş
merhaba. şuan doğum iznindeyim ve ödeme olarak sadece maaş kalemini alıyorum temel ek ödeme, teşvik vb yatmıyor. işe başladığımda süt izninde yarım gün çalıştığımda tam maaş alabilecek miyim konu ile alakalı bilgisi olan var mı?

xLmx
Memur
10 Eylül 2023 15:27
alırsın
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