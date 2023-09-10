Süt izninde maaş

merhaba. şuan doğum iznindeyim ve ödeme olarak sadece maaş kalemini alıyorum temel ek ödeme, teşvik vb yatmıyor. işe başladığımda süt izninde yarım gün çalıştığımda tam maaş alabilecek miyim konu ile alakalı bilgisi olan var mı?

merhaba. şuan doğum iznindeyim ve ödeme olarak sadece maaş kalemini alıyorum temel ek ödeme, teşvik vb yatmıyor. işe başladığımda süt izninde yarım gün çalıştığımda tam maaş alabilecek miyim konu ile alakalı bilgisi olan var mı?