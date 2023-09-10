Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Eylül 2023 14:47
Bedelli askerlik

7 Aralık'ta bedelli askerliğim var bu tarihi 9 kasıma çekebilir miyim bilgisi olan var mı

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