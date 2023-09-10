Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 14:50
müdür veya Yardımcılığı
Sizce yapılır mı ? Artısı ve eksisi nedir ?

apahce90
Aday Memur
10 Eylül 2023 15:00

Hocam gitmek istediğiniz okul türünden, branşınızdan, gideceğiniz okuldaki öğretmen ve öğrenci sayısından, il mem yada ilçe memin okulunuzdan beklentilerinden gibi birçok değişken mevcuttur. net şu eksi yada bu artıdır denmesi zor. en basiti ilçenin en popüler okulunda muhteşem bir idarecilik yaparak ilçede adınızı duyurabilirsiniz. yada ilçenin en sönük okuluna gidip istediğiniz kadar uğraşın çalışın bir arpa boyu yol alamazsınız.


omrtg
Aday Memur
10 Eylül 2023 15:02
Teşekkür ederim hocam yorumunuz için. Dediklerinize harfiyen katılıyorum
apahce90, 58 dk. önce

Hocam gitmek istediğiniz okul türünden, branşınızdan, gideceğiniz okuldaki öğretmen ve öğrenci sayısından, il mem yada ilçe memin okulunuzdan beklentilerinden gibi birçok değişken mevcuttur. net şu eksi yada bu artıdır denmesi zor. en basiti ilçenin en popüler okulunda muhteşem bir idarecilik yaparak ilçede adınızı duyurabilirsiniz. yada ilçenin en sönük okuluna gidip istediğiniz kadar uğraşın çalışın bir arpa boyu yol alamazsınız.

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