Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Eylül 2023 15:26
Batı-Batı 2. Universite Mazeret Tayin
Basliktan da anlasilacagi uzere bir Bati ilinin gorev suresi tamamlanmadan ya da 2/3 u tamamlandiktan sonra 2. Universite mazeret atamasina dahil olur mu?Tayin cikma ihtimali var midir?

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