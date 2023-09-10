Batı-Batı 2. Universite Mazeret Tayin

Basliktan da anlasilacagi uzere bir Bati ilinin gorev suresi tamamlanmadan ya da 2/3 u tamamlandiktan sonra 2. Universite mazeret atamasina dahil olur mu?Tayin cikma ihtimali var midir?

Basliktan da anlasilacagi uzere bir Bati ilinin gorev suresi tamamlanmadan ya da 2/3 u tamamlandiktan sonra 2. Universite mazeret atamasina dahil olur mu?Tayin cikma ihtimali var midir?