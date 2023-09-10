Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2023 15:57
Lojman tahsisi

Merhabalar ben Cezaevi Jandarması olarak Cezaevi müdürlüğüne ait jandarmaya ayrılmış lojmanlarda sıra tahsisli olarak ikamet ediyorum.Cezaevi Merkez ilçede, Geçtiğimiz ay il içinde farklı bir yere tayin oldum.Orasida başka bir merkez ilçe. Kamu konutları yönetmeliğinde Hizmet ve şartlı tahsisli lojmanlarda görev değişiminden 2 ay süre sonuna kadar çıkar yazıyor.Sira tahsisli lojmanların 5 yıl oturma süresi var. İl içinde Cezaevinden farklı bir yere tayin olduğum için lojmanda oturmaya devam edebilir miyim.Saygilarimla

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