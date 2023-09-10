Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2023 16:51
Deprem Bölgesine Tayin Hk.

Merhabalar.

Şubat ayinda depremden önce açıklanan tayin neticesinde deprem bolgesindeki ilimden başka bir ile tayin oldum ancak tüm olanlardan sonra oraya geri dönmekten başka şansım yok.

İlim 5. Bölgede ve ben 2. Bölgede olduğumdan 1 senenin sonunda alt bölge talebinde bulunabiliyorum anladigim kadarıyla.

Bunun dışında deprem bölgesine daha erken dönmek için bu surenin beklenmemesi vb. bir duzenleme var mı? Bilgisi olan var mıdır? Teşekkür ederim ilginize.

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