KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Eylül 2023 16:52
4001 alım olur mu ?

MErhaba meb 5000 kişi almış ben kaçırdım hiç haberim olmadı puanım ise 85.5 yani tam 20 il kazanıyordum. 1 yıl var önümde 4001 den alım olur mu ve ben girebilir miyim büro personeli olarak ??

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