KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Eylül 2023 17:27
4001 alım olur mu 1 senede ? neden kimse yazmıyor ?

milletin ödü kopuyor birileri atanacak diye düşük puanlılar özellikle

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