Eş yardımı hakkında

Arkadaşlar yeni atamam oldu . Eşim ile de yeni evlendik . Kendisi yabancı ve burada oturumu yok . Mebde evrak tesliminde muhasebe evli olarak gözüktüğümü ama eşim yabancı olduğu için mernisten görüntüleyemediğinden dolayı eş yardımı için giriş yapamadığını bildirdi . Ama araştırma yaptığımda eşin oturumunun ya da vatandaşlığının olmaması eş yardımını etkilemez diye bilgi yer alıyor . Konu ile alakalı ne yapabilirim . Bilgisi olan var mı ?

Konu ile alakalı ilçe nüfus ile görüştüm bizim yapabileceğimiz bir şey yok dediler .