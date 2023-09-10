Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


10 Eylül 2023 17:28
Eş yardımı hakkında

Arkadaşlar yeni atamam oldu . Eşim ile de yeni evlendik . Kendisi yabancı ve burada oturumu yok . Mebde evrak tesliminde muhasebe evli olarak gözüktüğümü ama eşim yabancı olduğu için mernisten görüntüleyemediğinden dolayı eş yardımı için giriş yapamadığını bildirdi . Ama araştırma yaptığımda eşin oturumunun ya da vatandaşlığının olmaması eş yardımını etkilemez diye bilgi yer alıyor . Konu ile alakalı ne yapabilirim . Bilgisi olan var mı ?

Konu ile alakalı ilçe nüfus ile görüştüm bizim yapabileceğimiz bir şey yok dediler .

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