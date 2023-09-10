Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


10 Eylül 2023 17:30
Her Engelliye ÖTV ve KDV indirimi uygulansın.

Her Engelliye ÖTV ve KDV indirimi uygulansın. Otomobil, bilgisayar, telefon ve beyaz eşyalarda uygunlamasını isterdim.

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