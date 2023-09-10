Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 17:46
Girmek istemediğim sınıf mobningi

Geçen yıl 11.sınıflarımdan birinde ileri derecede disiplin sorunu yaşadım ve birkaç öğrenci disiplin cezası aldılar. Sorunun özelliği nedeniyle bu yıl o sınıfı istememe rağmen programda yazıldığını gördüm. İdare o sınıfa girmemi isterse, bana mobbing uygulanmış olur. Bu durumda ne yapmalıyım


resmiplaka
Memur
10 Eylül 2023 18:34
derse girmelisiniz..

Kitap Dünyası
Memur
10 Eylül 2023 18:35

Hocam dilerseniz sendikanızla bu durumu konuşabilirsiniz.


atahoca
Genel Müdür
10 Eylül 2023 18:59

Zümrenizle konuşun başka bir sınıfla değişiklik yapın, idareye söyleyin.


todoshi.kuluku.8590
Aday Memur
10 Eylül 2023 19:26

Bahsettiğim disiplin suçu basit bir şey değil, bana yönelik taciz

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