Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2023 18:37
Hemsire Branş değişikliği

Şuan yeni atanmış hemşireyim tarihle ilgili birşeyler okumak istiyorum okuduktan sonra tekrar kpssye girmeden bölüm değistirebilir miyim ?

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