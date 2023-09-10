Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Eylül 2023 18:50
maaşla ilgili soru
şimdi ocak ayında 15 günlük fark alacağız ya bunu en düşük maaş üzerinden mi alacaz

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