Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 19:04
ücretli öğretmenlik

kardeşim elektrik-elektronik mühendisliği mezunu, usta öğreticilik belgesi de var ancak ücretli öğretmen olarak başvurduğu okula lisenin elektrik bölümünden usta öğreticilik belgesi olan bir kişiyi almışlar mevzuat açısından bilgili bir hocam varsa aydınlatabilir mi beni şikayetçi olacağız çünkü

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