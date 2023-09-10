KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Eylül 2023 19:06
Yeniden atanma

Sağlık teknikeri olarak atanıp kadroya geçen birisi farklı yılın kpss puanıyla başka bakanlığın memur kadrosuna atanabilir mi. Bilgisi olan cevap verebilirmi

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