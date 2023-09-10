KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Eylül 2023 19:10
Uzman Yardımcılığı Hk.

Selamlar arkadaşlar.

Bu sınav hizmetleri uzman yardımcılığında sözlü sınav hakkı kazandım.

Daha önce girenler var mı?

Yardımcı olursanız çok minnettar kalırım.

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)TCDD 7 farklı kadro kadroda yönetmelik değişikliğiÜni tercihi acil bilen birisi?Gsb büro personeli 71 puan2024 KPSS lisansGSB Buro PersoneliKültür Turizm 235 Kişilik Alım4001 alım olur mu ?çift-tek yıl zorluk

Sözlük

Buraya nasıl düştünüz 1 magna carta 1 Yalnızlar Rıhtımı 1 duyarlılık 2 gezilecek yer tavsiyesi 1 şaşırtma 1 ey aşk 2 Gönül Dağı dizisi 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildiDiyarbakır'da zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı6 yaşındaki Kerem inşaat havuzunda ölü bulundu; 1 gözaltıKaradeniz'e ilk kar yağdıFIBA Basketbol Dünya Kupası'nın sahibi Almanya

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın