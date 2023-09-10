Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 20:08
21 saat üstü meselesi

Toplamda okulda 26 saat dersim var . Tek öğretmenim bu branşta başka hoca yok. 21 saat üstü girmek istemiyorum ama rededeldcegini bildiğim için önerilerinizi bekliyorum bu konuda .Beni bu dertten kurtarana ödül var.


apahce90
Aday Memur
10 Eylül 2023 20:15

21 saat üstünün reddedilme durumu yoktur Hocam. 21 saat dilekçesi verdiğinizde üstünde ders veremezler. ama dyk, egzersiz dersleri de vermeyebilirler. idare ve öğretmenin uyumlu çalışması her zaman iki taraf içinde gereklidir.


RaSKaH
Daire Başkanı
10 Eylül 2023 20:18

Dilekçe ile reddetme hakkınız var kanunen, dilekçenizi reddetme gibi bir hakları da yok. Ancak öğrencilerin mağdur olmaması adına orta yolu bulmaya çalışın bence. Seçmeli dersler var ise ve diğer branşlara yüklenebiliyorsa onlara verilmesini talep edebilirsiniz.

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