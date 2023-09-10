Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2023 20:22
Cezaevi personeline saldırı!

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz ve koruma memuruna bir hükümlü tarafından jiletli saldırı yapıldığı öğrenildi.Koğuşlarda rutin işlemler için bulunan görevli memura, bir hükümlünün yanında sakladığı jilet ile saldırdığı, memurun yüzünde büyük bir açılma olduğu görüldü. Saldırıda ağır yaralanan infaz koruma memuru hastanede tedavi altına alındı. Cezaevlerinde görevli memurların yüz ve boyun bölgelerine hayatlarının sonuna kadar psikolojilerini olumsuz etkileyecek, evlilik kararlarına ve sosyal hayatlarına olumsuz etki bırakacak saldırıları özel olarak planlıyor. Neden kimse bir tepki, bir açıklama yapmıyor bu kadar değersisiz? Bu kaçıncı arkadaşlar yarın hepimize olabilir dışardaki normal vatandaşın ve iş bilmezlerin düşündüğu gibi hasımlık, kim bilir naptı mevzu değil! Bir sürü şizofren, ruh hastası arasında çalışıyoruz bunların hepsi aynı, beni buraya siz tıktınız diyerek yarın bizimde başımıza gelmeyeceği ne malum? Bu kadar sus pus aman ben yıllardır birimdeyim aman ben açıktayım en büyük silahımız tutanak diyenler saldırgana 100 tutanak tutun bu saaten sonra bu gidişle bu da son olmayacak gibi...


Reamonn42
Aday Memur
10 Eylül 2023 21:11

Kimin umrunda hocam denetimli serbestlikle cikanlarin kosullu saliverilme ve hak ederek tahliye tarihi beklenmeden her gun aklanma karari yaziyoruz Allah sonumuzu hayretsin

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