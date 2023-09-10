Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2023 20:39
Ikm tayin sonrası görev baş.

İyi günler arkadaşlar kadrolu ikm yim tayinim cikti atandigim kuruma ne zaman başlayabilirim

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