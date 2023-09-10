Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2023 20:39
İkm tayin sonrası görev başlama

İyi günler arkadaşlar kadrolu ikm yim tayinim cikti atandigim kuruma ne zaman başlayabilirim


E.Kayı Han
Editor
10 Eylül 2023 23:34

Ayrılma tarihinden 15 gün sonra başlaman gerekir.


Kral3739
Aday Memur
11 Eylül 2023 01:43

Onu biliyorum hocam kurumdan ayrılış tahmini ne zaman olur acaba bununla ilgili bi bilginiz var mı

E.Kayı Han, Dün

Ayrılma tarihinden 15 gün sonra başlaman gerekir.

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