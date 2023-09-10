Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Eylül 2023 21:18
Ücretsiz İzinde Şark Gelir mi
eşime bu sene 1. şark görevi geldi ama ipka verdik ve batıda kaldık. şimdi ücretsiz almayı düşünüyor doğum nedeniyle. önümüzdeki sene ücretsiz izindeyken yine şark görevi gelir mi ve tercih yapabilir miyiz?

Piri fan-i
Aday Memur
10 Eylül 2023 22:26
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