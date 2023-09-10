Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Eylül 2023 21:20
Merkezi sınav ortak sınav

Türkiye geneli Merkezi sınav gelmesi Lgs sınavını kaşdırır mı


jajacoelho
Daire Başkanı
10 Eylül 2023 21:50

çok sıkıntılı bir mevzu bu ortak sınav..zira aynı okulda iki şubede bile inanılmaz seviye farkı oluyor..bir sınıfta 5-6 tane okuma yazma bilmeyen varken diğer şubede 2-3 tane lgsde önemli başarı kazanacak öğrenci vardı ..haliyle durumu zayıf sınıfa seviyelerine uygun sınav yaparken diğer sınıfa daha orta düzey bir sınav yapıyorduk ..aynı zamanda bu iki şubenin müfredatı anlamaları da farklı hızlarda oluyor..1 sınıfla günü gününe plan işlerken diğer şubede yavaş anlayanlar için ağırdan alıyorduk haliyle sınava kadar birkaç konu yetişmiyordu...diğer bir husus da öğretmeni raporlu izinli olan bir sınıf konuları eksik aldığı halde diğerleriyle eşit şartlarda sınava girmiş gibi aynı sorulara muhattap olacak ve aynı başarı beklenecek bu da sıkıntı


atahoca
Genel Müdür
10 Eylül 2023 21:56

Şu anda birçok şeyin provası yapılmaya çalışılıyor.

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