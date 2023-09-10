Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2023 21:28
savcılık
merhaba arkadaşlar.is yerinde ugradigim tehdit ve iftiralae yuzunden sorusturma açıldı.ben savcılığa gitmek istiyorum lakin idare cozemezse gidebilirsin diyorlar.... her türlü magdur oluyorum. idare gecistiriyor. nasil isliyor sistem , direkt savciliga gidemiyor muyum hsstanede olan olayla ilgili?

yldrcell
Şef
10 Eylül 2023 21:33

şahsına karşı bi durum. direk savcılığa gidebilirsin delillerinle beraber


Evhamlienjektor
Memur
10 Eylül 2023 21:57
hocam tsk ederim cevap için. direkt teroristim ben diye gezdigimi idda etmiş ve kaniti da yok.sikayet etmis vs.. tehditlerine sahidim de var direkt gidersem kovusturmaya yer olmadigina karar verilir diyorlar. bilginiz var mi cok magdurum cidden yoruldum.

Evhamlienjektor
Memur
10 Eylül 2023 21:59
burimde degisecek olan 4. kisiyim bu insan yuzunden ama kimse yerime gelmek istemediginden beni de alamiyorlar. bu insan baska yerden surulerek gelmis ustelik cok kotu durumdayim
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