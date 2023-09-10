hocam tsk ederim cevap için. direkt teroristim ben diye gezdigimi idda etmiş ve kaniti da yok.sikayet etmis vs.. tehditlerine sahidim de var direkt gidersem kovusturmaya yer olmadigina karar verilir diyorlar. bilginiz var mi cok magdurum cidden yoruldum.

hocam tsk ederim cevap için. direkt teroristim ben diye gezdigimi idda etmiş ve kaniti da yok.sikayet etmis vs.. tehditlerine sahidim de var direkt gidersem kovusturmaya yer olmadigina karar verilir diyorlar. bilginiz var mi cok magdurum cidden yoruldum.