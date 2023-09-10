Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Eylül 2023 21:38
Ova hangi kurumlar özelleştirme kapsamında

Hangi kurumlar özelleştirme olacak bilgisi olan


fakir.adam
Şube Müdürü
10 Eylül 2023 23:51

konya ovası

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