Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Eylül 2023 21:38
Ovp HANGİ KURUMLAR ÖZELLEŞTİRME KAPSAMİNDA

Hangi kurumlar özelleştirme olacak bilgisi olan

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