Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2023 21:40
ASM GEÇİŞ HAKKI
Merhabalar, 01.2022 tarihinde 3+1 sözleşmeli hemşire olarak atandım toplu kadroya geçişle kadrolu hemşire oldum. Şimdi kadrolu hemşire olarak Asm ye geçiş hakkım var mı ? Bir doktorla anlaşabilirsem nasıl bşr yol izlemem lazım ? Şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ederim

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