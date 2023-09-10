kurum değişikliği

Merhabalar, 01.2022 tarihinde 3+1 sözleşmeli hemşire olarak atandım toplu kadroya geçişle kadrolu hemşire oldum. Şimdi kadrolu hemşire olarak Asm ye geçiş hakkım var mı ? Bir doktorla anlaşabilirsem nasıl bşr yol izlemem lazım ? Şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ederim

Merhabalar, 01.2022 tarihinde 3+1 sözleşmeli hemşire olarak atandım toplu kadroya geçişle kadrolu hemşire oldum. Şimdi kadrolu hemşire olarak Asm ye geçiş hakkım var mı ? Bir doktorla anlaşabilirsem nasıl bşr yol izlemem lazım ? Şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ederim