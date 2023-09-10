Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Eylül 2023 21:42
kurum değişikliği
Merhabalar, 01.2022 tarihinde 3+1 sözleşmeli hemşire olarak atandım toplu kadroya geçişle kadrolu hemşire oldum. Şimdi kadrolu hemşire olarak Asm ye geçiş hakkım var mı ? Bir doktorla anlaşabilirsem nasıl bşr yol izlemem lazım ? Şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ederim

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