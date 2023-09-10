Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Eylül 2023 22:05
ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLAR TAYİN SÜRESİNDEN DÜŞER Mİ?

Merhabalar.. ARKADAŞLAR EŞİM TAYİNLE BENİM YANIMA GELDİ. SONRA DOĞUMDAN DOLAYI 4 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ İZNE AYRILDI. 2 YIL BOYUNCA NORMAL TAYİN HAKKI YOKMUŞ EŞ TAYİNİ YAPTIĞI İÇİN. KULLANDIĞI ÜCRETSİZ İZİN 2 YILDAN DÜŞER Mİ YOKSA DÜŞMEZ Mİ ACABA? Cevaplarsanız çok sevinirim :-)

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