KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Eylül 2023 22:06
Tcdd nin ozellesmesi durumunda haklar

Tcdd altyapi özellesirse maaşlar yükselir mi azarlirmi ?Memurlarin hakları nasıl değişir ?Yeni memur alımları hangi statüde olur acaba?

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