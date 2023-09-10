KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


10 Eylül 2023 22:40
Pomem 30. Dönem sağlık kurulu

Merhaba. 30. Dönem pomem kazandım ama bir sorum olacaktı. Yüzümde 2 tane ben var ön sağlıkta sorun olmadan geçtim. Polis daha sonra aldır onları geçiyorum dedi geçirdi. Sözlü de de aynı şekilde geçtim şuan kazandım ama intibak eğitiminde sağlık kuruluna götürdüklerinde sorun çıkarıp elerler mi diye korkuyorum. Resimini koydum eğer bilgisi olan yada düşüncesi olan varsa bilgilendirebilir mi ? Aldırmayı istemiyorum ama aldırırsam iz kalır mı korkusu da var kafam aşırı karıştı yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim.

https://hizliresim.com/mss33fp

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