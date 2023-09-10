Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


10 Eylül 2023 23:14
Öğretim görevlisi giriş sınavı itirazı hakkında

Öncelikle herkese merhabalar. Sürece hakim, tecrübeli arkadaşlardan tavsiye bekliyorum. Bir vakıf üniversitesinde girdiğim öğretim görevlisi sınavında sınav sonuçları açıklanmadan önce puanı en yüksek olan aday bendim. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra asil adaya müthiş bir puan vererek listenin en sonundan en başına taşıdılar ve aramızda sadece 0,35 puanlık bir fark bırakarak beni yedek aday yaptılar. Ben sadece 1 puan daha evet yanlış duymadınız 1 puan daha alsaydım asil aday oluyordum ki asil adaya verebilecekleri başka bir puan kalmamıştı. Bu durumda izlemem gerek yol nedir? Önce üniversiteye dilekçe yazmayı düşünüyorum fakat kılıfına uydururlar yök tarafından incelemeyi nasıl talep edebilirim? Ben şu saatten sonra o kadroya gitmem ama orada oturanda rahat olmasın istiyorum. Şimdiden teşekkürler

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