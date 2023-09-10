KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


10 Eylül 2023 23:35
30. dönemi kazandınız mı arkadaşlar
sınav notlarınız neydi kpss parkur mülakat paylaşır mısınız

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30. Dönemi kazanıp 23 ekimde TMİ olmakaskerde iken pomem kazanmak ne zaman kayıt olacakDış kaynak komiser alımı Pomem geçmiş mülakat açıklama süreleri.sol işaret parmağımda eğrilik var ama fonsiyonel kayıp yok. Sağlıkta elenir miyim ?31. Dönemin Geliyor Mu ?Pomem genel sağlık30.dönem sözlü heyecanı30. dönem pomem sonuçları açıklandı

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