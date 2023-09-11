Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


11 Eylül 2023 00:54
Sürekli işçi alımı ve tayin/maaş/merkezi atama

dostlar selam bir kaç konuda kafam karıştı sizlere danışmak istedim. Şimdi ben kpss puanım(84) ile ''Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı 47 işçi alacak'' destek personeli ünvanına başvuracağım öncelikle ilk sorum eğer buraya atanırsam aralık ayında olacak olan merkezi atamaya başvurabilir miyim? diğer sorum ise buraya atandığımda başka bir ilde aynı kuruma tayin isteyebilir miyim? (engelli bir kardeşim var ve babam vefat etti kardeşimin bakımı için anneme yardım etmem gerekiyor kardeşimin bakımı için tayinde yardımcı olacak yasa tarzı bir durum var mı acaba?) ayrıca ortalama maaş ne kadar ve 4d li işçi olarak mı geçiyor bu ünvan? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

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