Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Eylül 2023 01:24
Önemli soru

Tayin olduktan sonra, örnek veriyorum ayın 12 sinde yeni hastanemize basladiktan sonra maaş yatması nasıl oluyor?

Çok Yazılan Konular

becayiştayin yol parasıResmi Tatilde Mesai ÜcretiASM Geçişsavcılık Tayinİl içi geçici gorevlendirme Sağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği başarı sıralamaları yayınlanmış Üniversitemi 4 yıllığa uzatınca 2 yıllık diplomam gider mi?2024 ocak illerarası hk

Sözlük

Bugün olanlar 1 Eee ne zaman 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 1 Gönül Dağı dizisi 1

Son Haberler

Bakan müşaviri ve Bakanlık müşaviri hakkında 8 önemli husus11 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli 70.000 TL!Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımıEkmeğin fiyatı 2,5 lira indi vatandaşlar akın etti

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın