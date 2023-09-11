Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Eylül 2023 01:52
Piyade Komando başvuranlar buraya
Arkadaşlar 2023 SUTASAK Piyade Komandoya başvuran arkadaşlar rica etsem KPSS puanlarınızı paylaşır mısınız ? Ayrıca taban puan tahminleriniz nelerdir ?

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