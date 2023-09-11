Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Eylül 2023 03:24
Akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesi

Eylül 2023 itibariyle kadroya yeni atanan bekar

Öğretim Görevlisi/araştırma görevlisi maaşı (7/1) 30k,

Doktor Öğretim Üyesi maaşı (5/1) 32k,

Doçent (3/1) 33k,

Prof (1/1) 41k maaş almakta.

Alanında çok çok iyi ve bazıları Amerika, İngiltere doktoralı ilham alınan akademisyenlerin yanında işgal ettiği kadroyu dolduramayan akademisyenler de var elbette. Ben de bir akademisyen olarak, maalesef, ilham alınan akademisyenler, fırsat buldukları anda, özlük haklarından dolayı devlet üniversitelerinden bir bir ayrılıyorlar ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yerlerini alanlar da çoğu zaman aynı kalitede olmuyor. Zeki ve parlak öğrenciler ise akademisyenliğe pek sıcak bakmıyorlar. Birçoğumuz paşa çocuğu değiliz ve çocuklarımızı (kazanabilirlerse) devlet üniversitelerinde okutacağız. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, yarınlarımız ve geleceğimiz için:

1) Akademisyen maaşlarında (tüm kadrolara) makul düzeyde bir iyileştirme yapılması

2) Kadrolar arası maaş makasının açılması gerekiyor. Her öğretim elemanı arasında yüzde 30-35 bandında maaş farkı bulunması gerektiği kanaatindeyim. (Öğretim görevlisine 30k, dr. öğretim üyesine 32k verirsenin kimse doktorayla uğraşmak istemez. Aynı şekilde doktor öğretim üyesi ve doçent arasında da maaş makası çok dar)

Çok Yazılan Konular

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Eylül enflasyonuArtık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecek2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında GerçekleşecektirMühendis Tek-Sen Konfederasyonu Kuruluyor8077 TLye bilen biri açıklık getirsinİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Maaş Robotu GüncellemeKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdırBu iş şakaya gelmez. Hedeflenen enflasyon

Sözlük

Aşka inancı sıfırlayan şeyler 1 Gönül Dağı dizisi 1 Eee ne zaman 1 intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Bakan müşaviri ve Bakanlık müşaviri hakkında 8 önemli husus11 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli 70.000 TL!Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımıEkmeğin fiyatı 2,5 lira indi vatandaşlar akın etti

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın