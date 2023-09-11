Akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesi

Eylül 2023 itibariyle kadroya yeni atanan bekar

Öğretim Görevlisi/araştırma görevlisi maaşı (7/1) 30k,

Doktor Öğretim Üyesi maaşı (5/1) 32k,

Doçent (3/1) 33k,

Prof (1/1) 41k maaş almakta.

Alanında çok çok iyi ve bazıları Amerika, İngiltere doktoralı ilham alınan akademisyenlerin yanında işgal ettiği kadroyu dolduramayan akademisyenler de var elbette. Ben de bir akademisyen olarak, maalesef, ilham alınan akademisyenler, fırsat buldukları anda, özlük haklarından dolayı devlet üniversitelerinden bir bir ayrılıyorlar ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yerlerini alanlar da çoğu zaman aynı kalitede olmuyor. Zeki ve parlak öğrenciler ise akademisyenliğe pek sıcak bakmıyorlar. Birçoğumuz paşa çocuğu değiliz ve çocuklarımızı (kazanabilirlerse) devlet üniversitelerinde okutacağız. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, yarınlarımız ve geleceğimiz için:

1) Akademisyen maaşlarında (tüm kadrolara) makul düzeyde bir iyileştirme yapılması

2) Kadrolar arası maaş makasının açılması gerekiyor. Her öğretim elemanı arasında yüzde 30-35 bandında maaş farkı bulunması gerektiği kanaatindeyim. (Öğretim görevlisine 30k, dr. öğretim üyesine 32k verirsenin kimse doktorayla uğraşmak istemez. Aynı şekilde doktor öğretim üyesi ve doçent arasında da maaş makası çok dar)