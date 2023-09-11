Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


11 Eylül 2023 07:51
İçişleri bakanlığı engelli tayin
Benim bilinçli insanların fikirlerine ihtiyacım var. Ben deprem bölgesi olan Adıyaman'da İçişleri bakanlığı bünyesinde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde çalışıyorum. Hem deprem sebebiyle hem de engel durumum sebebiyle ailemin yaşadığı Gaziantep iline tayin istemek için uğraşıyorum. 18.06.2023 tarihinde bakanlığa dilekçe yolladım ve Kanuni haklarımı belirttim. Bakanlık kendilerinin ilgilenmediğini benim tayin istemek istediğim ilin valiliği ile iletişime geçmem gerektiğini söyledi. Ben tekrar dilekçe yazdım bu sefer yazdığım dilekçeyi ek yaparak gereğinin yapılmasını rica ederiz ibaresi ile Gaziantep ilyazı işleri müdürlüğüne yolladılar. Ama bir aydan fazla zaman geçtiği halde herhangi bir dönüş yapılmadı tarafıma. Valilik de bu işe çok sıcak yaklaşmıyor anladığım kadarıyla. Şimdi sizce benim nasıl bir yol izlemem gerekir? Lütfen sadece bilinçli arkadaşlar cevap versin.

dogrusoyle
Aday Memur
11 Eylül 2023 10:21

Valiliğe kadar gidip evrağın akibetini sorsan daha senin için faydalı olur diye düşünüyorum.Red verilmiş ise kanuni hakların için mahkeme yoluna başvurabilirsin.


engelsiz memur
Aday Memur
11 Eylül 2023 10:43
Valilik engelli personeli kendi rızası ile kabul etmiyor.
dogrusoyle, 57 dk. önce

Valiliğe kadar gidip evrağın akibetini sorsan daha senin için faydalı olur diye düşünüyorum.Red verilmiş ise kanuni hakların için mahkeme yoluna başvurabilirsin.

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