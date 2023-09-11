pomem mi sağlık teknikerliği mi

ikisinin de artılarını eksilerini yaz. en önemli konu hangisinde gece az çalışacaksın. bunu dikkate al. bir gece çalışmak 5 gündüz çalışmaya eş değer. yıpranma çok oluyor. bir de sürekli ugrastigin kesim sorunlu insanlar olacak. bunu da dikkate almanı tavsiye ederim.

ikisinin de artılarını eksilerini yaz. en önemli konu hangisinde gece az çalışacaksın. bunu dikkate al. bir gece çalışmak 5 gündüz çalışmaya eş değer. yıpranma çok oluyor. bir de sürekli ugrastigin kesim sorunlu insanlar olacak. bunu da dikkate almanı tavsiye ederim.