Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Eylül 2023 09:04
pomem mi sağlık teknikerliği mi

abilerim selamlar 30.dönem pomem alımında asil olarak rizeyi kazanmışım fakat 3 ay önce devlet hastanesine tds (sözleşmeli) olarak atandım siz meslek içindeki değerli abilerim görüşleriniz nelerdir yardımlarınızı fikirlerinizi rica ediyorum


plt.kaan
Aday Memur
11 Eylül 2023 09:14
ikisinin de artılarını eksilerini yaz. en önemli konu hangisinde gece az çalışacaksın. bunu dikkate al. bir gece çalışmak 5 gündüz çalışmaya eş değer. yıpranma çok oluyor. bir de sürekli ugrastigin kesim sorunlu insanlar olacak. bunu da dikkate almanı tavsiye ederim.

aspnetcore
Memur
11 Eylül 2023 10:31

polisliğin yanından geçme pişman olursun. çevrendeki polis merkezine git konuş bir tane memnun polis görebilecek misin bakalım. gelme git kurtar canını hayat yaşamıyoruz ölüm için zaman dolduruyoruz bu meslekte.

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