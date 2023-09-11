Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Eylül 2023 09:30
23 yaşında mesleği bırakma isteği

Değerli abilerim başlıktan da anlaşılacağı üzere mesleği bırakmak istiyorum. Hemen burada siz ne gördünüz de muhabbeti yapmayalım. Sadece biraz dertleşelim ve çıkar yol gösterin diye bu başlığı açmak istedim. Çevik olarak 12/24 şekilde koruma noktalarında ve her hafta geceden çıkan veya geceye gidecek olan personel ek göreve gidiyor. Bu bir kere felan değil sürekli oluyor bir haftada hem geceden çıkıp göreve gittiğimizi hem de gündüzden çıkıp devam ettiğimizi biliyorum ve kendi işimize de ek olarak gidiyoruz ve bu artık beni meslekte gelecek göremeyecek raddeye getirdi. AÖF de lisansı bitirdim sayılır. Memleketten dolayı da arapça biliyorum (tam anlıyorum yarı yarıya da konuşabiliyorum). Nasıl bir yol almalıyım yardımcı olun lütfen.


KingİsBorn
Aday Memur
11 Eylül 2023 09:51
istifayı göze almışsan bence çık görüşe sıkıntılarını dile getir geçici görevle çevikten çıkışını iste üç yılın dolunca çevikten tamamen çıkarılırsın mesleğin başındasın hemen pes etme

Deli-Kurt2017
Şef
11 Eylül 2023 10:18

12/36 karakolda çalışıyordum. İş falan yoğunluğu olsada çakma da olsa 12/36 bir nebze dinleniyor. Baska ile tayinim çıktı koruma 12 24 hayattan soğudum. Mesleğin basindada 12 24 çalışmıştım ama bu kadar lanet birsey olduğunu unutmuşum. Eskiden 12 24 ek göreve nasıl gidiyordum şaşırdım. Şuan sarka geldim tekrar karakol çakma 12 36 yeminle çakmasina dahi razıyım. Mesleğin başındasın ve çevik devrecilik sıkıl.an bunaltan normal sağlam bir iş bulduysan git ama iyi bir işin yoksa sabret biraz.


Dead.588
Memur
11 Eylül 2023 10:20

Çevikten çıkınca sorun bitmiyor hatta daha kötü oluyor


Kemiksizet
Aday Memur
11 Eylül 2023 10:36
bırakacaksan direk bırak çevik teşkilatın en rahat yeri
Dead.588, 59 dk. önce

Çevikten çıkınca sorun bitmiyor hatta daha kötü oluyor


Dead.588
Memur
11 Eylül 2023 11:06

Mesele çevik kuvvet daha zormuş kolaymış değil,mesleğin her birimi zor

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