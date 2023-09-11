23 yaşında mesleği bırakma isteği

Değerli abilerim başlıktan da anlaşılacağı üzere mesleği bırakmak istiyorum. Hemen burada siz ne gördünüz de muhabbeti yapmayalım. Sadece biraz dertleşelim ve çıkar yol gösterin diye bu başlığı açmak istedim. Çevik olarak 12/24 şekilde koruma noktalarında ve her hafta geceden çıkan veya geceye gidecek olan personel ek göreve gidiyor. Bu bir kere felan değil sürekli oluyor bir haftada hem geceden çıkıp göreve gittiğimizi hem de gündüzden çıkıp devam ettiğimizi biliyorum ve kendi işimize de ek olarak gidiyoruz ve bu artık beni meslekte gelecek göremeyecek raddeye getirdi. AÖF de lisansı bitirdim sayılır. Memleketten dolayı da arapça biliyorum (tam anlıyorum yarı yarıya da konuşabiliyorum). Nasıl bir yol almalıyım yardımcı olun lütfen.