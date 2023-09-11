Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Eylül 2023 09:42
eş tayini

arkadaşlar bir sorum olacak kadrolu ikm yim eş tayininde tayinim istanbula çıktı. sorum şu ilişki kesme yazım geldikten sonra direkt iş başımı yapacam yoksa 15 gün sonra mı bilgi verirseniz sevinirim.


keremben82
Memur
11 Eylül 2023 09:54

15 gün meyil izni sonrası işe başlayacaksın. Hayırlı olsun. Hangi Cik e çıktı tayin?


brk.ayaz
Aday Memur
11 Eylül 2023 09:56

teşekkür ederim marmara 1 noluya çıktı kardeşim. mutemetle görüştüm geçici görevle gitti bundan öncekiler sonradan asaleten atandı direkt işe başlarsın dediler nasıl olacak bilmiyorum

keremben82, 1 saat önce

15 gün meyil izni sonrası işe başlayacaksın. Hayırlı olsun. Hangi Cik e çıktı tayin?

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