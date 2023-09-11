Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Eylül 2023 09:55
Müdür bey branş öğretmenleri arasında istediği gibi ders saati dağıtabilir mi

arkadaşlar okulda bir branşta 149 saat ders var ve 8 öğretmen var ,bu öğretmenlerden biri 15 saat ders istedi . bizlerde (okula yeni atananlar)geri kalan derslerin eşir dağıtılacağını sandık fakat bizim ders proğramlarımızı müdür bey gönderdiğinde baktım ki eski öğretmenlere 21 saat 20 saat vermiş diğerlerine 16 saat 17 saat vermiş bu bana adil gelmedi müdür beyi aradım bana dediği şu onların hayran kitlesi var onları o sınıflardan alıp size verirsem veliler ayağa kalkar . burası devlet okulu sizce müdür böyle bir hakkı var mı .yönetmelikte ben böyle bir şey bulamadım bilenler aydınlatırsa sevinirim


nealbide
Aday Memur
11 Eylül 2023 09:59

biriniz norm fazlası mı


mesud
Memur
11 Eylül 2023 10:02

yo hayır değil kalan dersleri eşit dağıtsa herkese 19 saat vermesi lazım


hoca7979
Aday Memur
11 Eylül 2023 10:21
ders eşit dağıtılır yuzunuz yumusak galiba mudur at oynatmıs

mesud
Memur
11 Eylül 2023 10:26

hocam cumartesi attı programları bu gün ziyaret edeceğim gaddar tarafımı görecek


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
11 Eylül 2023 10:41

&#128512;&#128512;&#128512;&#128512; tabi ders önemli

mesud, 53 dk. önce

hocam cumartesi attı programları bu gün ziyaret edeceğim gaddar tarafımı görecek


melcea
Genel Müdür
11 Eylül 2023 11:09

Esit ya da esite yakin dagitilmasi gerekir. 20-22 vb gibi.

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