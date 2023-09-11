KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


11 Eylül 2023 10:00
İntibakta elenme ihtimalime karşı işimden istifa etmiycem

İntibakta elenme ihtimalime karşı işimden istifa etmeyip yıllık izne ayrılsam ve kesin kayıt yaptırcağım zaman istifa etsem bir sorun olur mu ?

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