GSB Destek Personeli

Öncelikle sonuçlar kaç güne açıklanır tahmini olan var mı bide ayrıca kim kaç puanla nereye tercih verdi acaba ben 77.7 ile giresun yazdim

Öncelikle sonuçlar kaç güne açıklanır tahmini olan var mı bide ayrıca kim kaç puanla nereye tercih verdi acaba ben 77.7 ile giresun yazdim